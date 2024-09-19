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FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu?

FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu?
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Faiz arttı mı, düşürüldü mü? Merkez Bankası, Eylül 2024 ayına ilişkin faiz kararını ne olur ve TCMB faiz oranı yüzde kaç oldu soruları araştırılıyor. Faizlerin artıp artmadığı veya düştüğü hakkında bilgiler merak ediliyor. Ekonomistleri Eylül ayı faiz kararı hakkında ne söylüyor ve Merkez Bankası faiz indirimi olur mu soruları sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç olur?

Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinin geleceği belirlenecek. Banka, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor. TCMB, Eylül ayı faiz indirimi olur mu ve faiz artarsa ne olur sorularına yanıt aranıyor. MB faizi düşürür mü? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI EYLÜL 2024 FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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