FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu?

Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinin geleceği belirlenecek. Banka, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor. TCMB, Eylül ayı faiz indirimi olur mu ve faiz artarsa ne olur sorularına yanıt aranıyor. MB faizi düşürür mü? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI EYLÜL 2024 FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.