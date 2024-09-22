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Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)?

Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)?
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile mücadeleye başladı. Peki, Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 2. yarısı devam ederek VAR uyarısı ile Eyüpspor lehine penaltı kararı verildi. Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)?

EYÜPSPOR PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR merkezinde Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.

Mame Tiam'ın yerde kaldığı ve VAR uyarısı ile penaltı verilen pozisyon ile ilgili hakem yorumlarını sayfamızdan paylaşacağız. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Trendyol Süper Lig Soğuk Haber Mert Günok Beşiktaş Eyüpspor Eyüpspor Eylül Spor

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