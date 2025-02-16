EYÜPSPOR KAYSERİSPOR MAÇI İZLE | Eyüpspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı, HD, donmadan maç izleme linki

Eyüpspor- Kayserispor karşılaşması, beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak maç için beIN Sports aboneliği olanlar HD kalitesinde karşılaşmayı izleyebilecek. Maç öncesi, Eyüpspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik mücadele iki takım için de ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Peki, Eyüpspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

EYÜPSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor ile Kayserispor, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4