EYÜPSPOR KAYSERİSPOR MAÇI İZLE | Eyüpspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı, HD, donmadan maç izleme linki
Eyüpspor-Kayserispor maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 16 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında önemli bir mücadeleye sahne olacak. İzleyiciler, "Eyüpspor-Kayserispor maçı hangi kanalda?", "Maç şifresiz mi yayınlanacak?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
Eyüpspor- Kayserispor karşılaşması, beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak maç için beIN Sports aboneliği olanlar HD kalitesinde karşılaşmayı izleyebilecek. Maç öncesi, Eyüpspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik mücadele iki takım için de ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Peki, Eyüpspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!
EYÜPSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor ile Kayserispor, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek.
EYÜPSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4