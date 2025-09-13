Haberler

Eyüpspor Galatasaray hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Eyüpspor Galatasaray hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Eyüpspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Eyüpspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Eyüpspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Galatasaray maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Eyüpspor Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Galatasaray maçı bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

