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Eyüpspor Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Eyüpspor Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Fenerbahçe bu akşam Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Eyüpspor Fenerbahçe ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Eyüpspor Fenerbahçe ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

EYÜPSPOR FENERBAHÇE İLK 11

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak.

Eyüpspor Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu:

Eyüpspor 11: Berke, Robin Yalçın, Lucas Claro, Vezo, Caner Erkin, Melih, Dorukhan, Emre, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe 11: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En-Nesyri.

Eyüpspor Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da bugün takıma katılacak.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE YEDEKLER

Eyüpspor Fenerbahçe maçı yedekleri henüz açıklanmadı.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Eyüpspor Fenerbahçe maçını Bein Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak.

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