Kamuoyunda merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından vatandaşlar EYT başvuruları nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru son gün ne zaman? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Düzenlemeyle ilgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Gündemde yer alan EYT ile ilgili merak edilenler ise EYT başvuruları nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru son gün ne zaman? soruları oldu. Detaylar haberimizde...

EYT BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, "Hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından önemli." dedi. Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak." çağrısını yaptı.