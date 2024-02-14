Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller?

Şubat ayının ikinci haftasının sonuna doğru yaklaşılırken, gündem maddelerinden biri de evde bakım maaşları. Evde bakım parası yatan iller araştırılıyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakım masraflarını karşılamak için verilen evde bakım maaşları ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamlarla birlikte evde bakım maaşı ücretlerine de zam geldi. Yüzde 49,25 oranında gelen zamla beraber evde bakım desteği 5 bin liradan 7 bin 608 liraya ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurdu. Bu açıklamada "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" notu düşüldü. Bu kapsamda evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genel olarak her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılmakta. Bu noktada şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Evde bakım maaşlarının henüz hesaplara yatırılma listesi henüz paylaşılmadı.

Maaşların yatıp yatmadığını öğrenebilmek için e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve TC kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebilir. SMS ile öğrenmek için ise BAKIYE yazıp 4747'ye mesaj atabilirsiniz.