EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?

Eurobasket şampiyonluk ödülü! Eurobasket, sadece Avrupa'nın değil dünya basketbolunun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor. Organizasyonda elde edilen başarılar, ülkeler için hem sportif hem de ekonomik anlamda büyük bir değer taşıyor.

EUROBASKET ŞAMPİYON ÖDÜLÜ

FIBA tarafından EuroBasket'te dağıtılan para ödülleri doğrudan oyunculara değil, ülke federasyonlarına aktarılıyor. Bu nedenle kazanılan tutarlar, oyunculara kişisel gelir sağlamaktan çok basketbolun gelişimine yönelik yatırımlara yönlendiriliyor. Federasyonlar bu ödenekleri genellikle altyapı projelerine, hazırlık kamplarına ya da uluslararası turnuva katılım giderlerine ayırıyor. Böylelikle turnuvadan elde edilen kazanç doğrudan değil, dolaylı olarak sahaya yansıyor.

Geçmiş yıllarda şampiyonluk ödüllerine dair resmi rakamlar kamuoyuna açıklanmadı. Ancak bazı iddialar, şampiyon olan ülke federasyonlarına 100.000 ila 500.000 Euro arasında değişen ödemeler yapıldığını öne sürüyor. Örneğin, 2017'de Slovenya'nın şampiyonluğu sonrası federasyonun 200.000-300.000 Euro civarında bir gelir elde ettiği iddia edilmişti.

EuroBasket'te dağıtılan ödüllerin sembolik bir yönü bulunuyor. Çünkü asıl kazanç, uluslararası arenada sağlanan prestij, sporcu ve federasyonun elde ettiği görünürlük ile sponsor gelirleri oluyor.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

EuroBasket 2025 için toplam ödül havuzunun 1 ila 2 milyon Euro arasında olması bekleniyor. Bu miktar, turnuvaya katılan 24 ülke arasında dağıtılacak. Şampiyon olacak ülkenin federasyonunun kasasına 250.000 ila 500.000 Euro arasında bir ödeme girmesi öngörülüyor. Bu ödül miktarı, ikinci sırayı alacak ülke için 150.000-300.000 Euro, üçüncü sırayı alacak ülke için ise 100.000-200.000 Euro seviyelerinde hesaplanıyor.

Bunun yanında bazı ülkeler, milli takımlarına sağladıkları hükümet ve sponsor destekleriyle ödül miktarlarını artırıyor. Örneğin Gürcistan hükümeti, 2025 turnuvasında çeyrek finale kalan milli takıma 948.000 Euro prim vaat etti. Bu rakam,