Euro ne kadar sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncel döviz kuru merak konusu oldu. Peki, Euro ne kadar? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar kaç TL? İşte detaylar...

Euro ne kadar? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar kaç TL?

Güncel döviz kurları, ekonomi gündeminin önemli bir parçasıdır. Euro'nun değerindeki değişimler, hem bireysel yatırımcılar hem de iş dünyası için önemlidir. Arama motorlarında euro kaç TL sorgulatılıyor. Peki, Euro ne kadar? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,86'dan, sterlin/TL ise 37,06'dan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR?

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,98'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 29,05'ten işlem görüyor.