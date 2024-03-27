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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira?

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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mart 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mart 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mart 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro ise 34,9070 liradan güne başladı.

DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan satılıyor.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira?

DÜNYA GENELİNDE FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında, önemli merkez bankalarının attığı şahin politika adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, söz konusu belirsizliğin makroekonomik verilerden alınan sinyallerle azalabileceğini ifade ederek, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söylüyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların temkinli sinyaller vermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67'ye geriledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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