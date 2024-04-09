Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Nisan Euro kaç lira? Euro yükseliyor mu?

Euro'nun bugünkü değeri ve canlı döviz kuru araştırılıyor. 9 Nisan 2024 tarihli Euro satış fiyatı büyük merak konusu. Her geçen gün artan döviz kurlarında Euro, bugün yeni bir rekor kırdı. 1 Euro'nun Türk Lirası karşılığı ne kadar olduğu ve Euro/TL kuru ile ilgili detaylar haberimizde bulunuyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Nisan 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 34,9960 liradan güne başladı.

DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan satılıyor.

YATIRIMCILARIN ODAĞI ABD'DE AÇIKLANACAK TÜFE'DE

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.