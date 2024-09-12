Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Eylül canlı döviz kuru! Euro kuru ne kadar?

12 Eylül itibarıyla Euro kuru merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 1 Euro kaç TL sorusuna yanıt ararken, döviz kurları canlı olarak takip ediliyor. Euro fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, canlı döviz kuru üzerinden güncel bilgiler önem kazanıyor. Euro kuru ne kadar oldu? 12 Eylül 2024 itibarıyla Euro/TL kuru ile ilgili detaylı bilgi, piyasaların durumu ve döviz fiyatları anlık olarak takip ediliyor.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,3500 TL ve satış fiyatı ise 37,3500 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları alış fiyatı 33,9446 TL ve satış fiyatı ise 33,9446 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz Sterlini alış fiyatı 44,0859 TL ve satış fiyatı ise 44,0859 TL oldu.