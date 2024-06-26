EURO 2024 en iyi 3.'ler hangi ülkeler oldu, belli mi? En iyi 3.ler puan durumu ne?
6 tane grubun yer aldığı turnuvada her grupta 4 ülke ve toplamda 24 tane ülke bulunuyor. 24 ülkeden 16 ülke adını bir üst tura yazdıracakken 12 ülke doğrudan, 4 ülke de en iyi üçüncü olarak bir üst tura çıkacak. Peki, EURO 2024 en iyi 3.'ler hangi ülkeler oldu, belli mi?
EURO 2024'te grup maçlarının sonuna yaklaşılırken hangi ülkelerin bir üst türe kalacağı büyük merak konusu. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ülke direkt bir üst tura çıkarken aynı zamanda en iyi üçüncüler de adını bir üst tura yazdıracak. EURO 2024 en iyi 3.'ler hangi ülkeler oldu, belli mi?
EURO 2024 EN İYİ 3.'LER HANGİ ÜLKELER OLDU?
Kalan 4 ülkeyi belirlemek için gruplarını 3. sırada 6 ülkenin puan durumuna bakılacak. En iyi puana sahip 4 ülke son 16 turuna yükselecek. Puanların eşit olması durumunda daha iyi averaja sahip olanlar üst tura çıkacak. Averajlar da eşit olursa gol sayısına, gol sayısı da eşit olursa galibiyet sayılarına bakılacak.
EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDE PUAN DURUMU
1.Hollanda(3 maç): 4 puan (0 averaj)
2. Slovakya (2 maç): 3 puan (0 averaj)
3. Slovenya (3 maç): 3 puan (0 averaj)
4. Macaristan (3 maç): 3 puan (-3 averaj)
5.Hırvatistan (3 maç): 2 puan (-3 averaj)
6. Çekya (2 maç): 1 puan (-1 averaj)
3. maçlar sonucunda son durum netleşecek.