EURO 2024 en iyi 3.'ler hangi ülkeler oldu, belli mi? En iyi 3.ler puan durumu ne?

EURO 2024'te grup maçlarının sonuna yaklaşılırken hangi ülkelerin bir üst türe kalacağı büyük merak konusu. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ülke direkt bir üst tura çıkarken aynı zamanda en iyi üçüncüler de adını bir üst tura yazdıracak. EURO 2024 en iyi 3.'ler hangi ülkeler oldu, belli mi?

EURO 2024 EN İYİ 3.'LER HANGİ ÜLKELER OLDU?

Kalan 4 ülkeyi belirlemek için gruplarını 3. sırada 6 ülkenin puan durumuna bakılacak. En iyi puana sahip 4 ülke son 16 turuna yükselecek. Puanların eşit olması durumunda daha iyi averaja sahip olanlar üst tura çıkacak. Averajlar da eşit olursa gol sayısına, gol sayısı da eşit olursa galibiyet sayılarına bakılacak.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDE PUAN DURUMU

1.Hollanda(3 maç): 4 puan (0 averaj)

2. Slovakya (2 maç): 3 puan (0 averaj)

3. Slovenya (3 maç): 3 puan (0 averaj)

4. Macaristan (3 maç): 3 puan (-3 averaj)

5.Hırvatistan (3 maç): 2 puan (-3 averaj)

6. Çekya (2 maç): 1 puan (-1 averaj)

3. maçlar sonucunda son durum netleşecek.