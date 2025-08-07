Ethereum Blockchain ağı tarihi işlem rekorunu kırdı

Ethereum ağındaki işlem hacmi beklenmedik bir ivme kazanarak tarihi seviyelere ulaştı. Temmuz ayında 46,67 milyon işlemle aylık rekor kırılırken, aktif adres sayısı 683.520'ye yükseldi. Analistler bu artışın arkasında stablecoin kullanımındaki patlama ve yield farming stratejilerine artan ilginin olduğunu belirtiyor.

ETH Hazine Stratejileri Ağ Aktivitesini Artırdı

Yedi günlük hareketli ortalama ile hesaplanan Ethereum'un günlük işlem sayısı, verilere göre 12 Mayıs 2021'deki 1,65 milyon önceki en yüksek seviyesini aştı. Bu gelişme ağın büyümesinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Presto Research analisti Min Jung, " Ethereum'un günlük işlem sayısının tüm zamanların tarihi zirveye ulaşması, merkezinde stablecoinlerin bulunduğu DeFi faaliyetlerindeki artışı yansıtıyor." açıklamasında bulundu. Jung, getiri stratejilerine artan ilginin özellikle faiz indirimi beklentisi içinde zincir üstü işlemlere yol açtığını vurguladı.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, Ethereum'a olan ilginin ABD'nin kripto için düzenleyici netlik çabaları ve kurumsal birikim tarafından desteklendiğini ekledi. Onlarca şirketin bilançolarını çeşitlendirmek amacıyla ETH hazine stratejilerini benimsemesi sonucu, kümülatif halka açık şirket holdingleri 7,5 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı.

Liu, Ethereum'un zincir üstü faaliyetteki artışının henüz ETH'nin fiyatına tamamen yansımadığını belirterek, "ETH fiyatı daha temkinli hareket ediyor. Perde arkasında artan güven var ama piyasalar değerlendirmeyi sürdürüyor." dedi. Analist, fiyat ve zincir üstü faaliyette daha fazla artışın Ethereum staking ETF'lerinin onaylanmasıyla açığa çıkabileceğini de ekledi.