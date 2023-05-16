Bir dönemler Süper Lig'de dev kulüplere kök söktüren Eskişehirspor bugün Elazığspor ile mücadele etti. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği maçın ardından arama motorlarında Eskişehirspor Amatör Lig'e mi düştü? Eskişehirspor hangi ligde oynuyor? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Eskişehirspor hangi ligde oynuyor? sorusu merak ediliyor. TFF 3. Lig'de oynayan Eskişehirspor bugün TFF 3. lig karşılaşmaları kapsamında Elazığspor ile karşılaştı. Taraftarının önünde Elazığspor'a 5-3 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar'ın hangi ligde olduğu ise araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor Amatör Lig'e mi düştü? Eskişehirspor hangi ligde oynuyor?

ESKİŞEHİRSPOR AMATÖR LİG'E Mİ DÜŞTÜ?

Elazığspor'a evinde 5-3 kaybeden Eskişehirspor, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lige düştü.

1970-71 SEZONUNA DAMGA

1965 yılında kurulan Eskişehirspor, 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonu olmuştu.

KULÜP BORÇ BATAĞINDA

Ocak ayında yapılan açıklamada Eskişehirspor'un 300 milyon liradan fazla borcu olduğu bildirilmişti.