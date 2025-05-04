Erzurumspor Ümraniyespor CANLI izle! Erzurumspor-Ümraniyespor maçı HD, şifresiz nasıl izlenir? Maç bilgileri!

Erzurumspor ve Ümraniyespor'un kritik mücadelesi, hem lig sıralaması açısından hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Maçı şifresiz izlemek isteyen kullanıcılar, "Erzurumspor Ümraniyespor maçı şifresiz yayın var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Erzurumspor-Ümraniyespor maçı HD, şifresiz nasıl izlenir?

ERZURUMSPOR ÜMRANİYESPOR NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında, Erzurumspor FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16:00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports MAX 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Bu kanala, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilirsiniz.