Ertuğrul Sağlam kimdir? Ertuğrul Sağlam kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ertuğrul Sağlam kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Ertuğrul Sağlam oldu. Ertuğrul Sağlam kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Sağlam hangi takımda?

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Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde Samsunspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın önemli ismi Ertuğrul Sağlam merak edilmekte. Kişiler Ertuğrul Sağlam ile ilgili en çok araştırılan sorular Ertuğrul Sağlam kimdir? Ertuğrul Sağlam kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Sağlam hangi takımda? oldu. Ertuğrul Sağlam ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;

ERTUĞRUL SAĞLAM KİMDİR?

Ertuğrul Sağlam 19 Kasım 1969 yılıda, Zonguldak'da doğmuştur. Teknik direktör ve eski millî futbolcudur. İlk, orta, lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra bu dönem içerisinde Ereğli Erdemirspor'un minik, yıldız, genç ve amatör takımlarında futbol oynayıp, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünü kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ye kayıt yaptırırken, o dönemde Fenerbahçe'nin alt yapısında görevli olan Yılmaz Yücetürk'ün tavsiyesi ile Fenerbahçe Genç Takımı'na gitti. 1986 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp, Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor'dan da 1 sezon sonra ayrılıp, Samsunspor'a transfer oldu.

1994-1995 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Sağlam, Siyah Beyazlı formayı 6 yıl giydi. Ertuğrul Sağlam'ın ilk sezonunda başarılı performansı ve 28 golü, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah Beyazlı formayla 6 sezonda toplam 167 lig maçı oynadı ve 103 gol attı. Forvet olarak başarılı olan ve birçok önemli gole imza atan Ertuğrul Sağlam, John Toshack'ın döneminde defansta da görev yaptı. 2000-01 sezonunda Erman Güraçar ile takas edilerek Samsunspor'a dönüş yaptı ve 2003 yılında futbolu bıraktı.