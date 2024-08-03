Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Ersu Şaşma 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne?

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Fenerbahçe Atletizm Takımı'nın bir üyesi olan Şaşma, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 5,75 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.