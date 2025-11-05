Haberler

Erol Bulut kesin ve net konuştu: Armaya ihanet edenin yeri yoktur

Erol Bulut kesin ve net konuştu: Armaya ihanet edenin yeri yoktur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Eyüpspor maçından sonra takımdan bilgi sızmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarıyla ilgili olarak, "Kulübümüzün itibarını zedeleyen, takımımıza zarar veren hiç kimseyle aynı ortamda bulunmam. Bu takımda dürüst, emek veren, yüreğini ortaya koyan herkesin yeri vardır ancak bu armaya ihanet edenin yeri yoktur" dedi.

  • Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kulüp içinden antrenman ve taktik bilgilerinin rakiplere sızdırıldığını belirtti.
  • Erol Bulut, bilgi sızdırma iddiasını eski analizci Hüseyin'in kendi analizcisine aktardığı bilgiye dayandırdığını açıkladı.
  • Erol Bulut, bilgi sızdıran kişiyi bulamadıklarını ancak iddiayı destekleyen kişinin adını açıklamak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Eyüpspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, kulüp içerisinden antrenman ve taktik bilgilerinin rakiplere sızdırıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Başakşehir ve Eyüpspor, Bulut'un açıklamaları sonrası kendilerine böyle bir gelmediğini ifade ederken, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise kendisinin böyle bir bilgiye ihtiyacı olmadığını söylemişti.

'ARMAYA İHANET EDENİN YERİ YOKTUR'

Açıklamalar sonrası Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısıyla konuya açıklık getirdi. Bulut, "Eyüpspor maçından sonra bir açıklamam oldu. İçimizdeki bir sorunla ilgili, bilgiyi dışarı sızdırmak ile ilgili, gördüğüm kadarıyla oynadığımız 2 rakip kulübümüz açıklamalarda bulunmuşlar. Kendi adlarına haklı olarak bulunmuşlar ama, bizim tarafımızı da biraz anlamaları lazım. Bizim hiçbir kulüple bir sorunumuz yok. Kulübümüzün itibarını zedeleyen, takımımıza zarar veren hiç kimseyle aynı ortamda bulunmam. Bu takımda dürüst, emek veren, yüreğini ortaya koyan herkesin yeri vardır ancak bu armaya ihanet edenin yeri yoktur" dedi.

Erol Bulut kesin ve net konuştu: Armaya ihanet edenin yeri yoktur

'ÖNEMLİ OLAN BİZİM İÇİMİZDEN BİLGİNİN SIZMASI'

Takımların rakipleri hakkında bilgi almaya çalışmasının doğal olduğunu ancak önemli olanın kendi içlerindeki haini bulmaları olduğunu altını çizen Erol Bulut, "Doğal olarak herkes rakibiyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Önemli olan bilgi almak değil. Önemli olan bizim içimizden bilginin sızması. Bizim içimizdeki haini bulmamız. Sonuçta rakip bilgi alır almaz, onu nasıl değerlendirir, kullanır. kullanmaz o rakibin işi. Benim buradaki amacım içimizdeki kişiyi bulabilmek. Ama tabii ki haberin çıktığı bir nokta var. Biz onun üzerinden yürümek istedik. Bana 2 hafta önce bilgi geldiğinde hemen ani bir karar vermek istemedim. 1 hafta geçsin doğruyu soralım, edelim. Nasıl ilerleyeceğiz onu planını biraz yaptık. İstediğimiz gibi olmadı, içimizdeki kişiyi öğrenemedik şu an. Ama bilgi burada daha önce çalışan bir arkadaşımızdan geldiğinden dolayı onun üzerinden yürümek istedik. Sorduk, 'Bilgiyi kimden aldın diye' Ama sonuçta bir isim veremedi. Kendini öyle analiz ettiğini, takımı öyle gördüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut kesin ve net konuştu: Armaya ihanet edenin yeri yoktur

'BUNU BİZE SÖYLEYEN KİŞİYİ AÇIKLAMAK ZORUNDA KALACAĞIM'

Başakşehir maçı öncesi rakip takım analizcisiyle kendi analizcileri arasında geçen konuşmanın kendisine iletildiğinin söyleyen Bulut, "Bizim analizciye gelen bilgide takımdan önce kendilerine bilgilerin gittiğini aktardı. Bazı şeyleri bilmesi olamaz birisiyle görüşmediği takdirde. Biz içimizdeki kişiyi bulamadık. Bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım. Açıklamasam herkes diyecek ki, 'Erol Hoca sen ortaya bir şey attın. Onu da ispatlaman lazım' bu konuda hem fikiriz. Ben elimde olmayan bir şeyi konuşmam. Dediğim gibi kişi daha önce burada çalışan birisi, eski analizci şu anda başka bir kulübümüzde çalışıyor. Hüseyin isminde bir kişi, 2 hafta önce maçtan önce bizim analizcimizle konuştuğunda bizim takım hakkındaki bilgilerin ulaştığını söylemiş. Doğal olarak da analizcimiz maçtan sonra bunu bana aktardı. Şimdi burada herkes düşünebilir, hangisi doğru, hangisi yanlış. Ama ben Antalyaspor teknik direktörü olarak kulübün ve takımın menfaatini düşünmek zorundayım" şeklinde konuştu.

'BİZİM AÇIKLADIĞIMIZ YANLIŞ BİR ŞEY YOK'

Diğer kulüplerle bir sorunları olmadığını aktaran Erol Bulut, "İçimizde yanlış biri olduğu burada ortaya çıkıyor. Onu bulmamız gerekiyor. Bizim tek amacımız niyetimiz bu. Diğer kulüplerle bir sorunumuz yok. Diğer kulüpler bilgi almaya çalışır. Siz bilgiyi buradan çıkartıyorsunuz. Ana sorun o. Diğer kulüplerde de aynı şekilde olsa, alnı şekilde davranacaklarını düşünüyorum. Nitekim şahsı bulamadık ama anlatan kişiye sorduğumuzda bize bilgi vermiyor. Sosyal medyadan doğal olarak basın yazıyor. Ben bir isim söyledim. Basınımız da bunun peşine düşüp kimin, olabileceğini kendileri araştırmaları gerekiyor. Ben bilmediğim bir şeyi, aktarılmayan bir şeyi ortaya atmam. Elimde bir şey var ki ortaya sundum ve ismini açıkladım zaten. Burada bizim açıkladığımız yanlış bir şey yok. Hiçbir kulübü de zor duruma düşürecek bir açıklama yapmadık" dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Geride bıraktığımız sezon final oynayan Trabzonspor U19, Avrupa'ya erken veda etti

Aylar önce final oynayan Trabzon, Avrupa'ya bu kez erken veda etti
Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti

Filistinlileri yakından ilgilendiriyor! Netanyahu o tasarıyı geri aldı
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

Kim der ki 82 yaşında! 'Süper Baba' cenaze töreninde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.