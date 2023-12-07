ERKON adıyla bilinen Erzurum Konfederasyonu, Erzurum'da ve diğer illerde ve özellikle yurt dışında yaşayan Erzurumlulara, maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. ERKON'un hizmetleri nelerdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından ERKON'un amacı ve hedefleri sorgulatılıyor. Peki, ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? İşte detaylar...

ERKON NEDİR?

Erzurum Konfederasyonu (ERKON), 2018 yılında kuruldu. Erzurum'da ve diğer illerde ve özellikle yurt dışında yaşayan Erzurumlulara, maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur. ERKON bünyesinde 7 federasyon ve 113 dernek bulunmaktadır. Kurucu Genel Başkan Ali Murat Alatepe öncülüğünde kurulan ERKON'un kurucular kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor; Lokman Arıcıoğlu, Halil İbrahim Karapınar, Güngör Orbak, Osman Nuri Toraman, Dursun İzci, Serap Öztürk, Mustafa Macit, Hamit Aldır, Ali Akar. ERKON Genel Başkanı Ali Murat Alatepe yönetiminde Kağıthane, Arnavutköy, Bahçelievler, Pendik, Esenyurt, Erzurum ve Almanya ofislerinde hizmet vermektedir.

ERKON'UN HİZMETLERİ NELERDİR?

ERKON, dünyanın dört bir yanındaki Erzurumluların siyasi ve kültürel potansiyellerini faydalı hale getirmeyi amaçlayan hizmetlere öncülük etmektedir. Erzurumluların dayanışma içinde yaşaması, iletişim kurmaları ve birlikte daha aktif hale gelmeleri için faaliyet göstermektedir. Erzurumluları her alanda cesaretlendiren ve harekete geçiren ERKON, hemşehrilerinin güçlerini ve prestijlerini Erzurumluların faydasına dönüştürmek amacıyla devlet ile Erzurumlular arasında bir köprü vazifesi görme misyonu üstlenmiştir.

ERKON'UN AMACI NEDİR?

ERKON, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Anayasanın 2. maddesinde yazılı temel niteliklerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede Erzurum'un ve Erzurumluların maddi ve manevi kalkınmasını hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılması için çeşitli faaliyetler ve etkinlikler düzenleyen ERKON, milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret etmektedir. Erzurumluların kardeşlik içinde yaşayabilmesi, birbirlerine faydaları olmaları ve bu minvalde ahlaki ve milli değerlerle bezenmiş bir toplumun oluşmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca, "Adalet mülkün temelidir" ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.