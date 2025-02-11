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Eren Kaya kimdir? Eren Kaya kaç yaşında, mevkisi ne?

Eren Kaya kimdir? Eren Kaya kaç yaşında, mevkisi ne?
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Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Altınordu'nun genç sol beki Eren Kaya'yı transfer ederek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Peki, Eren Kaya kimdir? Eren Kaya kaç yaşında, mevkisi ne?

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray Altınordu'dan Eren Kaya'yı kadrosuna kattı. Eren Kaya kimdir? Eren Kaya kaç yaşında, mevkisi ne?

EREN KAYA KİMDİR?

Genç oyuncu, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor.

BU SEZON 1 MAÇ

Kaya, Altınordu formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev aldı.

Altınordu altyapısından yetişen Eren Kaya, bu sezon Türkiye Kupası'nda bir maçta süre alırken U17, U16 ve U15 milli takımlarında da forma giydi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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