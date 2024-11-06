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Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar?

Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar?
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Petrol dünyasının tanınmış isimlerinden Ercüment Cafer Bayegan, Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar?

Sosyetenin önde gelen çifti Neşet ve Şirin Yalçın'ın yıllardır elden çıkarmak istediği bu prestijli yalı, Bayegan tarafından 32 milyon dolara, yani yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL'ye alındı. Peki, Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar?

ERCÜMENT CAFER BAYEGAN KİMDİR?

Ercüment Cafer Bayegan, Türkiye'de iş dünyasında tanınan ve özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Kimya sanayii üzerine odaklanan Bayegan, hem yurt içi hem de yurt dışındaki çeşitli ticari faaliyetleriyle sektörde yerini sağlamlaştırmıştır. Ailesiyle birlikte kimya alanında faaliyetlerini sürdüren Bayegan, ayrıca ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarıyla da işbirlikleri geliştirmiştir. Bayegan'ın son dönemde Boğaz'da lüks bir yalı satın alması, iş dünyasında yankı uyandırmıştır.

Ercüment Cafer Bayegan, kariyerine kimya sektöründe başlamış ve Bayegan Grup bünyesinde çeşitli projelere imza atmıştır. Bayegan Grup, kimya sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde uluslararası ortaklıklar ve yatırımlar gerçekleştirmektedir. Bayegan, Türkiye'de kimya sektöründe önemli bir oyuncu olarak bilinmekte olup, sektördeki gelişmelere katkı sağlamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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