Enner Valencia Fenerbahçe maçında yok mu, neden yok? 27 Aralık Fenerbahçe-Hatayspor maçında Enner Valencia var mı, yok mu, sakatlandı mı?
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Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan Enner Valencia maçta niye yok merak edildi. Peki, Enner Valencia maçta yok mu, neden yok? 27 Aralık Fenerbahçe'nin maçında Enner Valencia yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta ilk 11'de bulunmayan bazı isimler merak edildi. Peki, Enner Valencia maçta yok mu, neden yok? İşte bilgiler...
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Maçta ilk 11 belli oldu. Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya geçiş yaptı. Sarı-Lacivertliler'in orta sahasında bu kez Miha Zajc var.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
- Altay
- Osayi-Samuel
- Gustavo
- Szalai
- Ferdi
- Arao
- Zajc
- İrfan Can
- Rossi
- King
- Batshuayi
Hatayspor'un ilk 11'i:
- Erce
- Kamil
- Vranjes
- Burak
- Adekugbe
- Aabid
- Onur
- Ruben Ribeiro
- Saba Lobjanidze
- El Kaabi
- Ze Luis
Enner Valencia dizinde oluşan problem sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Bu yüzden ilk 11'de bulunmuyor.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedro da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Valencia da maçtan kısa bir süre önce kadrodan çıkarıldı.