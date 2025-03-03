Enflasyon artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı?

Enflasyon oranlarının yükselmesi, ekonomi üzerinde pek çok dengeyi sarsabilir ve döviz kurları üzerinde belirgin bir etki yaratabilir. Özellikle enflasyonun artışı, para piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, döviz fiyatlarının nasıl etkileneceği sorusu hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından sıkça merak edilir. Peki, enflasyon artarsa döviz kuru nasıl bir seyir izler? Enflasyon yükseldiğinde dolar kurunda artış olur mu? İşte, enflasyon ve döviz kuru arasındaki karmaşık ilişkiye dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

ENFLASYON ARTARSA DOLAR KURU ARTAR MI?

Enflasyon, genel fiyat seviyelerindeki sürekli artış anlamına gelir ve bu durum, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir. Enflasyon oranları yükseldiğinde, ülke içinde mal ve hizmetlerin fiyatları artar. Bu durumda, vatandaşlar ve yatırımcılar, paralarının değerini korumak için güvenli liman olarak görülen dövize yönelmeye başlar.

Enflasyon artarsa döviz kuru ne olur

Özellikle dolar ve euro gibi güçlü para birimlerine olan talep artar. Talebin artması, döviz kurlarında yükselişe neden olur. Bu durumda enflasyon artışı kontrol altına alınamazsa, döviz kurlarında özellikle dolar/TL paritesinde yükselişler gözlemlenebilir.

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