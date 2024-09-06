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Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı?

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A Milli Takımımızın aday kadrosunda Enes Ünal yer almadı. Enes Ünal Milli Takımda yok mu, neden yok merak ediliyor. Peki, Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı?

Enes Ünal Milli Takımda neden yok? A Milli Takımımızın aday kadrosunda Enes Ünal yer almadı. Enes Ünal Milli Takımda yok mu, neden yok merak ediliyor. Peki, Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Detaylar...

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

A Millî Takımımızın Haziran ayındaki kampında antrenmanda almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edilmişti. Enes Ünal'ın sakatlığı devam ediyor. Bu neden milli takımda kadrosunda yer almıyor.

Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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