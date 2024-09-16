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Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir?

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Real Madrid sürpriz bir haberin heyecanını yaşıyor. Brezilyalı 18'lik golcüsü Endrick, sosyal medyadan evlendiğini duyurdu. Peki, Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir?

Real Madrid'in 18 yaşındaki genç yıldızı Endrick, 21 yaşındaki Gabriely Miranda ile evlendi. Palmeiras'tan İspanyol devine transfer olan Brezilyalı oyuncu, sahadaki başarısını özel hayatına da yansıtarak yeni bir adım attı. Peki, Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir?

ENDRİCK EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

Üç fotoğraf paylaşan genç futbolcu İncil'den alıntı yaparken "Öyleyse onlar artık iki değil ,tek bedendir. Dolayısıyla Allah'ın birleştiridiği ayrılamaz" yazıp yanına da "Sonunda evlendik" diye ekledi.

Eflatun-beyazlı takımın 47.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki futbolcu Endrick evlendi.

Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir?

Brezilyalı futbolcu, 21 yaşındaki manken kız arkadaşı Gabriely Miranda ile fotoğraflarını paylaşıp evlendiklerini duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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