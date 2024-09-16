Real Madrid'in 18 yaşındaki genç yıldızı Endrick, 21 yaşındaki Gabriely Miranda ile evlendi. Palmeiras'tan İspanyol devine transfer olan Brezilyalı oyuncu, sahadaki başarısını özel hayatına da yansıtarak yeni bir adım attı. Peki, Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir?

ENDRİCK EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

Üç fotoğraf paylaşan genç futbolcu İncil'den alıntı yaparken "Öyleyse onlar artık iki değil ,tek bedendir. Dolayısıyla Allah'ın birleştiridiği ayrılamaz" yazıp yanına da "Sonunda evlendik" diye ekledi.

Eflatun-beyazlı takımın 47.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki futbolcu Endrick evlendi.

Brezilyalı futbolcu, 21 yaşındaki manken kız arkadaşı Gabriely Miranda ile fotoğraflarını paylaşıp evlendiklerini duyurdu.