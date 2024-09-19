En Nesyri kaç kilo, boyu kaç? En Nesyri kilo mu aldı?

Yerel genç takımları, özellikle de Kral Muhammed VI futbol akademisinde forma giydikten sonra En-Nesyri, kariyerinin ilk sekiz yılını İspanya'da Malaga, Leganés ve Sevilla'da forma giyerek geçirdi. 2024'te Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce 200'den fazla La Liga maçına çıktı. Peki, En Nesyri kaç kilo, boyu kaç? En Nesyri kilo mu aldı?

EN NESYRİ KİMDİR?

1 Haziran 1997'de Fas'ta dünyaya gelen Youssef En-Nesyri, kariyerine kendi ülkesinin takımlarından olan Maghreb De Fes altyapısında başladı.

2010 yılında başladığı futbol macerasında 2016 yılında İspanya'nın Malaga takımıyla profesyonelleşen golcü oyuncu, burada 2 sezon forma giydi.

2 sezonda 41 resmi maça çıkan Faslı oyuncu, 6 milyon euro bonservis ücretiyle bir başka La Liga temsilcisi Leganes'in yolunu tuttu.

EN NESYRİ KAÇ KİLO, BOYU KAÇ?

Boy: 1.88 cm

Kilo: 73