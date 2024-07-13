En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi!

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Emekli maaşı 12 bin lira mı olacak merak ediliyor. Emekli zammı ne zaman yapılacak ve emekli maaşı ne kadar olacak 2024 gündeme geliyor. En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşı 12 bin lira mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, masadaki seçeneğin ikiye indirildiğini ifade ederek, "Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3,2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3,7 milyon emekli faydalanacak" dedi.

"BAKAN ŞİMŞEK 12 BİN TL'Yİ ONAYLADI"

Emekliye zam düzenlemesinde son durum merak edilirken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aldığı kulis bilgisini anlatan Burhan, "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve açıklanacak" ifadelerini kullandı.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17'sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek. Takvimi ise SGK belirleyecek.