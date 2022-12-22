Emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için tahminler merak ediliyor. Emekliler maaşlarına ocak ayında zam alacaklar. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK, BAĞ-KUR Emekli zammı ne kadar olacak 2023? Yüzde 54,5 zam yapılacak mı?

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

Ocak ve temmuz ayında emeklilere verilen zammın belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor.6 aylık enflasyon farkı için aralık enflasyon rakamları bekleniyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK, BAĞ-KUR Emekli zammı ne kadar olacak 2023? Yüzde 54,5 zam yapılacak mı? İşte detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Emekli zammı için gözler açıklamalara ve enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre verilecek. Kasım enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Akrebin kıskacında yoğurularak gelişen, büyüyen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanı her bir insanımızsın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Memur ve emeklinin de maaşını buna göre tespit edeceğiz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı için tahmini rakamlar hesaplanıyor. 2022'de en düşük emekli maaşı 3500 TL'dir. Emekli maaşına yüzde 30 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 4 bin 550 TL'ye çıkacak.

Emekli maaşı için yüzde 40'lık artış olursa yeni en düşük emekli maaşı 4 bin 900 TL ve yüzde 50'lik bir artış gerçekleştirilse en düşük emekli maaşı 5 bin 250 TL'ye çıkacak.