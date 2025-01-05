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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak?
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 yılına girilmesiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşı miktarı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını duyurdu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? İşte detaylar!

Türkiye'deki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam detayları, sosyal medya ve haber platformlarında gündemin ilk sıralarında yer alıyor. En düşük emekli maaşı için yapılacak artış oranı, 2025 Ocak ayı itibarıyla netlik kazanacak. Emekli maaşlarına yönelik artış, ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak şekilleniyor. Vatandaşlar, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekliyor. İşte detaylar!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanları, son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatarak, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak?

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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