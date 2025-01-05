En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak?

Türkiye'deki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam detayları, sosyal medya ve haber platformlarında gündemin ilk sıralarında yer alıyor. En düşük emekli maaşı için yapılacak artış oranı, 2025 Ocak ayı itibarıyla netlik kazanacak. Emekli maaşlarına yönelik artış, ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak şekilleniyor. Vatandaşlar, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekliyor. İşte detaylar!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanları, son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatarak, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.