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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

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2025 yılıyla birlikte milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı açıklandı! En düşük emekli maaşı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılan düzenlemelerle, yeni rakamlar netleşti. Emekliler şimdi, "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar…

Türkiye'de emeklilerin heyecanla beklediği maaş zam oranları nihayet duyuruldu. En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni düzenlemeler, düşük maaşlı emeklilere rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2025 itibarıyla kaç TL'ye çıktı? Emekli maaşlarındaki artış, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları ve hükümetin sosyal destek paketleri doğrultusunda şekillendi. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zammı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 11,54 olmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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