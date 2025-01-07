EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Türkiye'de emeklilerin heyecanla beklediği maaş zam oranları nihayet duyuruldu. En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni düzenlemeler, düşük maaşlı emeklilere rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2025 itibarıyla kaç TL'ye çıktı? Emekli maaşlarındaki artış, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları ve hükümetin sosyal destek paketleri doğrultusunda şekillendi. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zammı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 11,54 olmuştu.