En çok berabere kalan takım hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK BERABERLİK ALAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Galatasaray

B: Beşiktaş

C: Fenerbahçe

D: Trabzonspor

Cevap: