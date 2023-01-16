Empoli - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Empoli - Sampdoria maçı şifresiz mi?
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Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Empoli - Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Empoli - Sampdoria maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Empoli - Sampdoria karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Empoli - Sampdoria maçı şifresiz mi? Empoli - Sampdoria maçı hakemi kim? Empoli - Sampdoria maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Empoli - Sampdoria Serie A maçı, 16.01.2023 Pazartesi bugün saat 22.45'te başlayacak.
Empoli - Sampdoria Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak.
Empoli - Sampdoria maçını islemek için S Sport'tan yayınlanacak.