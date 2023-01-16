Empoli - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Empoli - Sampdoria maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Empoli - Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Empoli - Sampdoria maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor