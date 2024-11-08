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Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli?
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Futbolcu Emirhan Çalışkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Emirhan Çalışkan hangi takımda oynuyor ve Emirhan Çalışkan'ın sevgilisi Duru Kınay kim sorularına yanıt aranıyor. Peki, Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Emirhan Çalışkan kimdir? Emine Ün ve Emre Kınay'ın 19 yaşındaki kızları Duru Kınay'ın aşk hayatı gündeme geldi. Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

EMİRHAN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Emirhan Çalışkan, 16 Nisan 2002 tarihinde Muğla, Türkiye'de doğdu. 1,83 metre boyunda olan futbolcu, sağ ayağını kullanıyor ve orta saha – ön libero mevkiinde görev alıyor. Çalışkan, futbol kariyerine İstanbul Beylikdüzüspor'da devam etmektedir.

EMİRHAN ÇALIŞKAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, İngiltere'de üniversite eğitimi gördüğü sırada yeni bir aşka yelken açtı. 19 yaşındaki Duru'nun, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile bir ilişki yaşadığı öğrenildi. Çiftin sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflar dikkat çekerken, ilk yorum Duru'nun annesi Emine Ün'den geldi.

Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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