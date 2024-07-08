EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI? En düşük zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emeli maaşlar kaç TL?

En düşük emekli maaşı zamla ne kadar olacak? En düşük zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emeli maaşlar kaç TL? soruları gündeme geliyor. Kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam müjdesi geldi. Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.