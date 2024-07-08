Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Ek zam ücreti ne zaman yatırılacak?
Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Ek zam ücreti ne zaman yatırılacak? Emeklilerin merakla beklediği ek zam konusu gündeme geliyor. Emekli maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağı ve bu zammın ne zaman uygulanacağı araştırılıyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan ek zam miktarı ve uygulama tarihi hakkında detaylar yakında açıklanacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Peki, Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Ek zam ücreti ne zaman yatırılacak? Detaylar haberimizde...
EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?
Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.
EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLDU?
Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.