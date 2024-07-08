Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Ek zam ücreti ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Peki, Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Ek zam ücreti ne zaman yatırılacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.

EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.