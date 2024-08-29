Üye Girişi
Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Sosyal güvenlik sistemindeki reformun yeni yasama döneminde ele alınacağı belirtiliyor. Peki, Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

Milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayarken yeni yapılacak düzenleme ile sistem baştan aşağıya yenileneceği iddia edildi. Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun önceki günlerde 2023-20100 nüfus projeksiyonunu açıklamıştı. Buna göre; 2075'te her üç kişiden biri yaşlı olacak. 2023'te çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68.3 ve bu oranın da 2050'de yüzde 61.9, 2075'te yüzde 55.9, 2100'de yüzde 54.6 olması bekleniyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bunun ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı: * Gelecekte daha az çalışan daha çok emekli olacak. Bugün için sosyal güvenlikte aktif/pasif oranı 1.65. Daha açık anlatımla, bugün 1.65 çalışan 1 emekliyi finanse ediyor. ÜİK'in bu projeksiyonuna göre de gelecekte emekliyi finanse edecek çalışan olmayacak. Bu durumda da sosyal güvenlik sistemi sürdürülemez hale gelecek, emekli aylığı ödenmesi bile riske girecek.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için de nüfusun yaş ortalaması, istihdam, çalışma çağındaki nüfus gibi kriterlere göre emekli aylığına esas teşkil edecek parametrelerin otomatik güncellenmesi öneriliyor.

Bugün için ABO, prim gün sayısına, 1999 öncesi, 2000 sonrası, 2008 sonrası sigortalı girişine göre yüzde 28 ila yüzde 76 arasında değişiyor. 2008 sonrası sigortalı olanlarda ABO oranı yüzde 40'lara kadar düşüyor.

Otomatik ayarlama, aylık bağlama oranında değişikliğin dışında emeklilik reformunun bir bacağı daha var; o da, bir süredir konuşulan tamamlayıcı emeklilik sistemi.

Çalışanlar işverenleri tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil edilecek; hem işveren hem çalışan hem de devlet katkı yapacak. Böylece sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı bir sistem kurgulanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ekonomi Gündem İş Dünyası Yaşam Ekonomi Haberler

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? Beşiktaş Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Lugano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title