Emekli zammı ne zaman? Hangi emeklilerin maaşı zamlanacak?

Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını almayı beklerken, kök maaşının düşüklüğü nedeniyle maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacağı ifade edildi. Kulislere düşen son iddiaya göre hükümetin yaptığı düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 12 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Emekli zammı ne zaman? Hangi emeklilerin maaşı zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

1.8 MİLYON EMEKLİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ek zam düzenlemesiyle ilgili gelişme Ankara kulislerini de hareketlendirirken, rakam da ciddi ciddi telaffuz edilmeye başlandı. Buna g

öre yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseltilecek.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAKAK

Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.