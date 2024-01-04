Emekli zammı belli oldu mu? 2024 Emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşın beklediği enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı veriler sonrasında emekli zammı ne kadar oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında 2024 Emekli zam oranı sorgulatılıyor. Emeklilere yüzde kaç oranında zam yapıldı araştırılmaktadır. Peki, Emekli zammı belli oldu mu? 2024 Emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Böylece SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oldu.

2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64.77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.5'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.