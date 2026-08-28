Emekli Promosyon Kampanyalarında Güncel Durum

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, ek gelir için bankaların güncel promosyon tekliflerini takip ediyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşterilere yönelik kampanyalar ağustos itibarıyla yeniden şekillendi.

Bankaların 'temel ödeme' ve 'ek koşullu avantaj' ayrımına dikkat etmek önem taşıyor. Reklamlarda öne çıkarılan 'en yüksek' promosyon tutarları genellikle koşulsuz ödenen parayı ifade etmiyor. Kurumlar, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonun üzerine otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı veya sigorta poliçesi gibi şartlarla toplam tutarı artırıyor.

Faizsiz kredi ve nakit avans gibi seçeneklerin belirli süre sonra geri ödeme yükümlülüğü taşıdığı unutulmamalı. Anlaşma öncesinde şartsız verilen net nakit ile ek koşullara bağlı ödemeler iyi incelenmelidir. Çift aylık alan emekliler farklı bankaları tercih ederek iki ayrı promosyondan yararlanabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi