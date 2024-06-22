Emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına ilişkin merak edilen soruların başında 'Emekli maaşı ne kadar olacak?' ve 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' geliyor. Bu konuda yeni düzenlemeler ve belirlenen rakamlar yakında açıklanacak.
Uzun bayram tatilinin ardından kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri temmuz ayında zamlanacak emekli aylıkları olacak. Emekliler kök aylıkların artırılmasını ve taban aylıkların yukarı çekilmesini bekliyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.
- Beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.
- Temmuzda memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle, temmuzda emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor.
- Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.