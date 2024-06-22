Emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Uzun bayram tatilinin ardından kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri temmuz ayında zamlanacak emekli aylıkları olacak. Emekliler kök aylıkların artırılmasını ve taban aylıkların yukarı çekilmesini bekliyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?