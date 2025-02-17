Emekli maaşı banka promosyonu! Emekli banka promosyonları ne kadar, hangi banka ne kadar promosyonlar veriyor?

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyonlar, ek gelir elde etmek adına önemli fırsatlar sunuyor. Her bankanın sunduğu promosyon miktarları ve ek avantajlar farklılık gösterebileceğinden, emeklilerin kendi maaş tutarlarına ve ihtiyaçlarına en uygun teklifi sunan bankayı seçmeleri gerekiyor. Peki, Emekli banka promosyonları ne kadar, hangi banka ne kadar promosyonlar veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Bankaların sunduğu emekli maaşı promosyonları, emekli maaşının tutarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin, ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca, ek nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL'ye varan ödemeler yapılabilmektedir.

Garanti BBVA ise, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 12.500 TL ve 20.000 TL'nin üzerindeki maaşlar için 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.

Akbank da benzer şekilde, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere ek olarak 2.500 TL'ye varan chip-para fırsatı sunulmaktadır.