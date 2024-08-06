EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA EKRANI

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Emekli maaşlarında yaşanan fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Bu konuda beklenen tarih nihayet netleşti. Emeklilerin maaş farkları için bekleyiş sona erdi.

4A, 4B, 4C SSK BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

En düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesi 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.

SSK - BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA EKRANI