Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Elif Şahin kimdir?
ELİF ŞAHİN KİMDİR?
Doğum: 19 Ocak 2001 (23 yıl yaşında), Ankara, Türkiye
Boy: 1,89 m
Şu andaki takımı: Türkiye
Kilo: 68 kg
Elif Şahin, 19 Ocak 2001 yılında Ankara'da doğdu. pasör pozisyonunda oynayan Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Smaçör Saliha Şahin ile kardeştir.
Başarıları
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon
2022 CEV Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon
2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronze medal europe.svg Bronz Madalya