Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Elif Şahin kimdir?

ELİF ŞAHİN KİMDİR?

Doğum: 19 Ocak 2001 (23 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

Boy: 1,89 m

Şu andaki takımı: Türkiye

Kilo: 68 kg

Elif Şahin, 19 Ocak 2001 yılında Ankara'da doğdu. pasör pozisyonunda oynayan Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Smaçör Saliha Şahin ile kardeştir.

Başarıları

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon

2022 CEV Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon

2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronze medal europe.svg Bronz Madalya