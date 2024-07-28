Elif Şahin hangi takımda oynuyor? Elif Şahin şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Elif Şahin hangi takımda? Milli voleybolcu Elif Şahin'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Elif Şahin hangi takımda? Elif Şahin şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Elif Şahin hakkında bilgiler yazımızda...

ELİF ŞAHİN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Elif Şahin, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Eczacıbaşı'nda pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur. Daha öncesinde, Karayolları'nda oynadı. Smaçör Saliha Şahin ile kardeştir.

ELİF ŞAHİN'İN KARİYERİ

Karayolları (2017-2020)

Türkiye Eczacıbaşı (2020-günümüz)

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

ELİF ŞAHİN'İN KULÜP BAŞARILARI

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası -Şampiyonluk

2021-22 CEV Kadınlar Kupası -Şampiyonluk

2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası -Üçüncülük

2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -İkincilik

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası -Şampiyonluk

ELİF ŞAHİN'İN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI