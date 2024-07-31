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Elif Berra Gökkır kimdir? Elif Berra Gökkır kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu. Elif Berra Gökkır kimdir? Elif Berra Gökkır kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Elif Berra Gökkır, kadınlar oluklu yay yarışmasında yarışan Türk okçudur. Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır mücadele etti. Elif Berra Gökkır kimdir? Elif Berra Gökkır kaç yaşında, nereli, branşı ne?

ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?

Doğum : 11 Ocak 2007 (17 yaşında), Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır mücadele etti.

Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde ederek 64 sporcu arasında 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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