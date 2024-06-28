Elektrik faturası zammı ne zaman faturaya yansıyacağı gündeme gelirken EPDK'den açıklama geldi. Elektriğe zam geldi mi? Elektrik faturası zammı ne zaman uygulanacak? Detaylar haberimizdedir…

ELEKTRİĞE ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

"ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNDE YAŞANAN ARTIŞ NEDENİYLE"

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.