Kulübümüzün Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı golcü oyuncu Youssef En-Nesyri, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştı. Nessri'nin çilli maçları da yakından takip ediliyor. Peki, El Nesyri maçı canlı izle! Fas Gabon maçı Nesyri kadroda mı?

EL NESYRİ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fas ile Gabon 2024 Afrika Uluslar Kupası, Elemeler yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Fas-Gabon maçı, Stadı'nda oynanıyor.

Maçın yayıncısı bilinmiyor.

FAS GABON MAÇI HANGİ KANALDA?

2024 Afrika Uluslar Kupası, Elemeler yarı finalFas-Gabon maçınınyayıncısı bilinmiyor.

FAS GABON MAÇI NESYRİ KADRODA MI?

Fas-Gabon maçı kadroları henüz açıklanmadı.