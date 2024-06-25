Efor Çay halka arz kaç lot veriyor? Efor çay ne kadar, hangi bankalarda var?

Efor Çay Sanayi halka arz oluyor. Şirketin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı ve talep toplama sürecine giriyor. Efor Çay'ın halka arz fiyatı ve hangi bankalar aracılığıyla yatırım yapılabileceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Detaylı bilgiler için Efor Çay'ın resmi duyurularını ve SPK'nın yayınlarını takip edebilirsiniz. Efor Çay halka arz kaç lot veriyor? EFOR ne kadar, hangi bankalarda var?

EFOR ÇAY KAÇ LOT VERİYOR?

Firmanın halka arzında toplamda 90.000.000 pay dağıtılacak.

EFOR ÇAY HAKKINDA

Yerli ve yeni üretim teknolojileri kullanarak çay filizlerini toprağa ekiyoruz. Hasat vakti gelince Karadeniz'in rayihası, yani aroması zengin bölgelerinden en kaliteli yaprakları topluyoruz. Topladığımız kaliteli yaprakları, AB standartlarındaki hijyenik ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesislerimizde Türkiye'ye özgü geleneksel yöntemle yüksek kaliteli çaylara dönüştürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları sayesinde muhteşem lezzet, yoğun dem ve kendine özgü kokusuyla yüksek standarttaki ürünlerimizi 12 ay boyunca tüketicilerimizle buluşturuyoruz.

EFOR ÇAY HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.