Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, çocuğu var mı?

Türkiye'nin en başarılı ve etkileyici voleybolcularından biri olan Eda Erdem, saha içindeki üstün performansı ve liderlik vasıflarıyla sporseverlerin ilgisini uzun yıllardır üzerinde tutuyor. Kariyerinde elde ettiği sayısız başarı ve takımına kattığı güç sayesinde, hem Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı hem de Fenerbahçe Opet'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Eda Erdem ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı olarak görev yapmaktadır. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan Eda Erdem, 30 Mart 2022 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı olarak seçilmiştir.

Voleybol kariyerine 24 Aralık 2000'de Beşiktaş altyapısında başlayan Eda Erdem, 2004 yılında A takıma yükseldi ve burada dört sezon boyunca forma giydi. Son iki sezonunda kaptanlık görevini üstlendiği Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2005 yılından beri Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın formasını gururla taşıyan Eda Erdem Dündar, 300'den fazla milli maçta görev yapmıştır. Fenerbahçe'de 14. sezonunu tamamlayan başarılı sporcu, hem kulüp hem de milli takımda kaptanlık görevini sürdürmektedir.

EDA ERDEM KAÇ YAŞINDA?

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Uzun yıllardır voleybol sahalarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Eda Erdem, deneyimi ve performansıyla kariyerinde önemli bir olgunluğa ulaşmıştır.

EDA ERDEM NERELİ?

Eda Erdem, kökenleriyle İstanbul'un dinamik ve renkli atmosferinde yetişmiş bir sporcudur. Doğduğu ve büyüdüğü bu şehir, onun spor kariyerine attığı ilk adımlar için ilham kaynağı olmuştur.

EDA ERDEM EVLİ Mİ?

Eda Erdem, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Kariyerine odaklanan başarılı sporcu, evlilik konusunda ise özel yaşamını genellikle gözlerden uzak tutuyor. Hayranları, onun kişisel hayatıyla ilgili güncel bilgileri yakından takip ediyor.